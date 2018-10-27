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ثقافة

إقامة معرض للكتاب بحقوق بنها.. الأحد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تنظم الإدارة العامة للمكتبات بجامعة بنها، الأحد المقبل، معرضا للكتاب بكلية الحقوق، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتستمر أعمال المعرض على مدى 10 أيام وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن جانبه قال المغربي إن المعرض سيضم اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وستكون متاحة لجميع طلاب الجامعة.
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