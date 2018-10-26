مشروع أردوغان المجنون يفشل قبل أن يبدأ.. قناة إسطنبول خطة بلا جدوى أو مصدر للتمويل.. الغموض يحيط بمصيرها في ظل الأزمة الاقتصادية.. وغرضها دعائي بحت

أردوغان طرح المشروع في 2011 ووصفه "بالمجنون"

مخاوف بشأن كوارث بيئية قد تترتب على حفر القناة

غياب الجدوى الاقتصادية يبعد المؤسسات الدولية عن تمويل المشروع

قطاع العقارات بين الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية التركية



ذكر موقع "المونيتور" أن الغموض بات يكتنف مصير مشروع قناة إسطنبول الصناعية، الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حملته الانتخابية عام 2011 ووصفه "بالمشروع المجنون" (وكان يقصد أنه مشروع جريء)، بالنظر إلى الأزمة الثقيلة التي تضغط على الاقتصاد التركي.



وقناة إسطنبول هي قناة صناعية خُطط لحفرها في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول، للربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، بهدف تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي شهد عدة حوادث نتيجة تزاحم السفن للمرور فيه، ويبلغ طولها المخطط 43 كيلومترًا وعرضها 100 متر وعمقها 25 مترًا، بتكلفة 10 مليارات دولار.



لكن المشروع من لحظة طرحه أصبح موضع معارضة ونقد من كثيرين رأوا أنه ينطوي على مخاطر بالغة على البيئة المحيطة ببحار مرمرة وإيجة والأسود، ومن شأن تأثيرات هذه المخاطر أن تطال 310 ملايين شخص في تركيا ومحيطها.



وقال أردوغان في خطاب له في 18 أغسطس الماضي "سنرسل رسالة إلى العالم بمشروع قناة إسطنبول. سنحول هذا المشروع الاستراتيجي إلى حقيقة، وسيكون أضخم استثمار تركي".



وأضاف الموقع أنه في الأيام التالية مباشرة لخطاب أردوغان تصاعدت التوقعات المتشائمة بشأن تطور الأزمة الاقتصادية التركية، وبدأت الأقاويل تتردد حول تأجيل المشروع كجزء من خطة لتقليص الإنفاق الحكومي.



ومنذ خطاب أغسطس لم يأت أردوغان على ذكر المشروع مرة أخرى، وإن صرح وزير البيئة والشئون الحضرية مراد كوروم في 15 سبتمبر بأن المشروع مستمر، لكن بالنظر إلى مخالفة أردوغان المستمرة لوزرائه ومناقضته لتصريحاتهم، لا يُعد تصريح كوروم ملزمًا له.



وأوضح الموقع أن براءت البيرق وزير المالية التركي وصهر أردوغان نشر وثيقة بعد تصريح كوروم بأيام، كشف فيها النقاب عن "برنامج اقتصادي جديد"، وورد في جزء من الوثيقة أن المشروعات العملاقة التي لم تُطرح مناقصاتها بعد أو لم يبدأ تنفيذها عمليًا سيتم تعليقها، أما مشروعات البنية التحتية فسيتم تنفيذها بتمويل دولي واستثمارات أجنبية مباشرة.



وأثار ذلك جدلًا وتضاربًا بشأن مستقبل مشروع قناة إسطنبول، الذي لم تظهر حوله تقارير جدوى اقتصادية ولم تُطرح مناقصات له، ولم يعرف أحد إلى أي فئة ينتمي: فئة المشروعات العملاقة المجمدة أم مشروعات البنية التحتية التي ستنفذها الاستثمارات الأجنبية.



ونقل الموقع عن الاقتصادي التركي إيسن كاجلار توضيحه أن مشروع قناة إسطنبول ليس مشروعًا لشق ممر مائي فقط، وإنما هو مشروع تطوير أراض، وهذا النوع من المشاريع العقارية كان يجتذب الاستثمارات في 2011 عندما كانت أسعار الفائدة عالميًا في أدنى مستوياتها بعد الأزمة المالية العالمية، وكانت الحكومة التركية وقتها تضع أسس سياسة اقتصادية قائمة على التطوير العقاري، أما الآن ومع الأزمة الاقتصادية فإن قطاع العقارات يُعد من بين الأكثر تضررًا في تركيا، وقد تراجعت أسعار العقارات في إسطنبول بين شهري أغسطس وسبتمبر بنسبة 28%، الأمر الذي لا يبشر بأي إغراء للمستثمرين الأجانب بالمراهنة بأموالهم في قطاع يشهد مثل هذه الخسائر.



أما بالنسبة للتمويل الأجنبي، فقد أكد خبراء أن أوضاع الاقتصاد التركي وأزماته الحالية تجعل من المستحيل على أي مؤسسة دولية تمويل مشروع عملاق كهذا، وقد امتنعت المؤسسات الدولية بالفعل عن تقديم أي تمويلات لمشروع مطار إسطنبول الجديد، ولا يوجد ما يبرر أن تتحمس هذه المؤسسات لمشروع القناة، بالنظر إلى غياب أي منطق اقتصادي وراءه، فضلًا عن مخاطره البيئية.



وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت التركية رفعت جوركايناك إن مؤسسات التمويل الدولية تنظر الآن إلى تركيا باعتبارها "مقترضًا سيئًا"؛ فهي لا تستطيع تسديد فوائد ديون بنسبة أعلى من 7.5%، ولا توجد مؤسسة تمويل ترغب في الإقراض بمعدل فائدة متدن كهذا.



وأضاف جوركايناك أن معظم مشاريع البنية التحتية التي تخطط لها الحكومة التركية تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، وهو ما سيجعلها عاجلًا أم آجلًا عبئًا على المالية العامة.



وتابع:"لا يمكنك أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي بمشروع كهذا لا جدوى اقتصادية منه، فأول ما سيخبرك به صندوق النقد الدولي هو إما أن تكون عاقلًا اقتصاديًا أو لا تأت أبدًا".



وأوضح الموقع أن مشروع قناة إسطنبول يستمد أهميته الحقيقية من قيمته الدعائية بالنسبة لأردوغان، وبالرغم من أنه قد تأجل عمليًا، فإن أنقرة لن تفصح بذلك سوى بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، إذ من شأن إعلان تجميد المشروع أن يكون اعترافًا بوطأة الأزمة الاقتصادية التي تتهرب حكومة أردوغان من الاعتراف بوجودها أصلًا.



وختم الموقع بالقول إنه من الناحية النظرية قد يتسنى لأردوغان حفر قناة إسطنبول، ولكن بشرط واحد؛ أن يجد ممولًا مجنونًا بما يكفي لتمويل "مشروعه المجنون" هذا.