برلماني: ملتزمون بأحكام الدستورية العليا في قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب ملزم بكافة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فيما يخص بعض مواد قانون الإيجار القديم، والتى تشمل إعطاء الحق للمالك في استرداد الوحدات عقب انتهاء مدة العقد إذا كانت مؤجرة إداريًا.



وأكد العقاد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مناقشة قانون الايجار القديم ستحرك المياه الراكدة في هذا الملف كما أنه سيتضمن، الشقق المغلقة، والمستأجر الذي يملك أكثر من وحدة، وفيما يخص توريث الابناء والاحفاد للشقة بعد وفاة المستأجر نفسه، أكد النائب أن اللجنة ملتزمة بحكم الدستورية والذى بعدم دستورية امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه لأكثر من مرة.



وعن مقترح منح المالك 60% من قيمة الشقة وعليه تكون الشقة ملك للمستأجر، أو أن يقوم المالك باسترجاع الوحدة من خلال منح المستأجر 40% من قيمة الشقة، أشار النائب إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج لوجود رضا بين الطرفين.