ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

استجابة لما نشره صدى البلد .. شارع 9 بالمعادى خاليا من القمامة..صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
كريم ناصر
نفذ حي المعادي اليوم الجمعة، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة أعمال النظافة الدورية ورفع التراكمات بشارع 9 أمام ماكدونالدز ، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين التي نشرها موقع صدى البلد.

وفي إطار المتابعة المستمرة للقضاء على المخالفات ورفع الإشغالات، وشن رئيس حى المعادى المهندس "عادل عبد الظاهر" بالتعاون مع هيئة النظافة بالحى بشن حملة لرفع القمامة ومخالفات الباعة الجائلين بشارع 9.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين التعاون مع أجهزة الحى وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحدد لهم وعدم القاء القمامة بالشارع مرة اخرى . .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
استجابة لما نشره صدى البلد .. شارع 9 بالمعادى خاليا من القمامة..صور
استجابة لما نشره صدى البلد .. شارع 9 بالمعادى خاليا من القمامة..صور
loading...

ترشيحاتنا

استجابة لـ صدى البلد.. 3 أيام إجازة لطلاب مدرسة الثعابين بـ رأس غارب

لقطات نادرة لتشريح ثاني أكبر حيوان على سطح الأرض..فيديو

حسين الجسمى يطلق أغنية متخافوش على مصر.. فيديو

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

أحمد عمر هاشم: أدعو الله أن ينتقم من مروجي شائعة وفاتي.. فيديو

أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

في يومه العالمي.. 9 نصائح للعناية بالعمود الفقري أبرزها تجنب المذاكرة على السرير.. ودراسات حديثة تكشف 3 حلول لعلاجه تغنى عن الجراحة

شاهد.. عصابة تهرب المخدرات بطائرة دون طيار داخل سجن بـ بريطانيا

شاهد.. السلطان قابوس يستقبل نتنياهو وزوجته سارة في بيت البركة

5 مسلحين يختطفون ربة منزل تحت تهديد السلاح بدمياط

استشاري تغذية: عصير الليمون بالنعناع يعالج القولون ويقي من السرطان

التموين تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

أحد أبطال فريق السماء الصافية: هدفنا رفع اسم بلدنا وتشريف مصر.. فيديو
التموين تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم..فيديو
هشام الجخ يكشف سر رفضه نشر صور زوجته على السوشيال ميديا.. فيديو
اللي زيك.. هشام الجخ يبدع في إلقاء أحدث قصيدة كتبها.. فيديو
شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟