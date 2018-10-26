استجابة لما نشره صدى البلد .. شارع 9 بالمعادى خاليا من القمامة..صور

نفذ حي المعادي اليوم الجمعة، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة أعمال النظافة الدورية ورفع التراكمات بشارع 9 أمام ماكدونالدز ، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين التي نشرها موقع صدى البلد.



وفي إطار المتابعة المستمرة للقضاء على المخالفات ورفع الإشغالات، وشن رئيس حى المعادى المهندس "عادل عبد الظاهر" بالتعاون مع هيئة النظافة بالحى بشن حملة لرفع القمامة ومخالفات الباعة الجائلين بشارع 9.



وطالب المسئولون بالحي المواطنين التعاون مع أجهزة الحى وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحدد لهم وعدم القاء القمامة بالشارع مرة اخرى . .



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