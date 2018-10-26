يونيسيف تحذر من مخاطر يتعرض لها أطفال قافلة المهاجرين المتجهة إلى الحدود الأمريكية

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الذين يسافرون عبر قافلة المهاجرين القادمة من أمريكا الوسطى والتي تحاول عبور جنوب المكسيك، للوصول في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن يونيسيف قولها إن بعضا من هؤلاء الأطفال، الذين يقدر عددهم بنحو ألفين و300 طفل، مرضى أو يعانون من الجفاف، لافتة إلى أن الرحلة الطويلة والصعبة إلى الحدود الأمريكية تركتهم "معرضين للأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك درجات الحرارة شديدة الخطورة، مع إمكانية محدودة للحصول على مأوى مناسب".



ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن يتم منح هؤلاء الأطفال الحماية، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة إلى جانب غيرها من الضروريات، مؤكدة أنها تعمل مع السلطات المكسيكية بغرض توفير مياه الشرب والمنتجات الصحية لهم.



وكنت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت - في وقت سابق- عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيغلق الحدود الأمريكية ويحرم هؤلاء المهاجرين بالقافلة من فرصة طلب اللجوء في الولايات المتحدة.



