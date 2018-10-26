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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج يشن حملة لصيانة أعمدة الانارة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
كريم ناصر
استجابة لـ صدى البلد قرر المهندس على عبد الله رئيس حي المرج، شن حملة لاصلاح وصيانة أعمدة الانارة بشارع أحمد مصطفى وشارع مؤسسة الزكاة.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم اقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج يشن حملة لصيانة أعمدة الانارة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج يشن حملة لصيانة أعمدة الانارة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج يشن حملة لصيانة أعمدة الانارة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج يشن حملة لصيانة أعمدة الانارة
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