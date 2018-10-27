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ديني

حكم متابعة الإمام إذا قام بعد الأربع ركعات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه (إذا قام الإمام بعد الأربع ركعات وأتى بخامسة فماذا نفعل)؟

وقالت لجنة الفتوى فى ردها على السؤال، إنه ينبغي على من علم أن الإمام زاد في الصلاة ان ينبهه بالتسبيح فإن لم يستجب الإمام فلا تصح متابعته فيما يتيقن المأموم أنه أخطأ فإن فعل المأموم فسدت صلاته.

وأشارت إلى أن المأموم مخير بين أن ينتظر الإمام جالسا في التشهد ليسلم معه عند تسليمه أو ينوي المفارقة ويسلم.
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