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أخبار العالم

القنصل العام في سيدني يشارك في الاحتفالات بمناسبة يوم الأمم المتحدة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:48 م
القنصل العام لمصر
القنصل العام لمصر في سيدني ياسر عابد
أ ش أ
قال القنصل العام لمصر في سيدني ياسر عابد، إنه في إطار مشاركة القنصلية العامة في سيدني بالاحتفالات التي أقامتها ولاية نيو ساوث ويلز بمناسبة يوم الأمم المتحدة، حرصت القنصلية العامة على التنسيق مع أكبر جمعية ممثلة للجالية المصرية "المجلس الاستشاري الأسترالي المصري" لتنظيم الجناح المصري في المعرض الثقافي السياحي، الذي أقامته الولاية على هامش الاحتفال بيوم الأمم المتحدة.

وأضاف عابد -في تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن القنصلية وفرت جميع معروضات الجناح المصري مثل التماثيل الفرعونية، والأعلام المصرية، مشيرا إلى أن حاكم عام ولاية نيو ساوث ويلز قام بتفقد المعرض بعد انتهاء المراسم الرسمية للاحتفال.

ومن ناحية أخرى، قام القنصل العام ضمن مجموعة من القناصل والشخصيات العامة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بأهم ميادين سيدني، حيث أوضح الحاكم العام في كلمته أن الرجال والنساء الذين استشهدوا دفاعًا عن قيم الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام، لن تَمُر ذِكراهُم دون الاحترام الواجب، ولن تذهب تضحياتهم هباءً، مشيرًا إلى أننا نعيش في عالم أفضل بفضل تلك التضحيات.

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