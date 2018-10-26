فى ذكرى ميلاده .. محمد خان حكاية مواطن مصري بقرار جمهوري

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير محمد خان ، والذى قدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التى تظل من كلاسيكيات السينما المصرية فى تاريخها الحديث ولعل إبرزها "زوجة رجل مهم"، "ضربة شمس"، و"الحريف" .



وعلى الرغم من حب خان لمصر الشديد ، الا انه ظل لسنوات يحصل حواز السفر الباكستانى فقط ، حيث ولد فى مصر لام مصربة وأب باكستانى ، وظل يعلن فى سنواته الأخيرة عن رغبته فى الحصول على الجنسية المصرية .



وخلال السنوات الأخيرة قد صدر قرار رئاسى من الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق بمنح الجنسية المصرية ، وتسلم خان من خلال المستشار الإعلامى للرئيس آنذاك جواز السفر داخل منزله تقديراُ الى رحلته الطويلة فى إثراء السينما المصرية .



لم يكن خان فى بداية حياته ينوى دراسة ودخول مجال السينما ولكنه سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك وذهب معه إلى مدرسة الفنون ليذوب فى عشق هذ الفن , وقد إتخذ قرارا بان يترك دراسة الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن.



اقام محمد خان في إنجلترا، لمدة 7 سنوات، حيث أنهى دراسته في معهد السينما عام 1963. بعدها عاد إلى القاهرة وعمل في فى الشركة العامة للإنتاج السينمائي والتى كان يتراسها المخرج صلاح أبو سيف ، وذلك بقسم القراءة والسيناريو مع رأفت الميهي و مصطفى محرم و أحمد راشد و هاشم النحاس . ولم يستطع خان الاستمرار في العمل في هذا القسم أكثر من عام واحد، سافر بعدها إلى لبنان ليعمل مساعدًا للإخراج ثم عاد عام 1977 إلى مصر وأخرج فيلمًا قصيرًا.



قدم خان حوالى 20 فيلمًا خلال مشواره الفنى ، وحصل على عدد كبير من الجوائز لعل إبرزها من مهرجان القاهرة والاسكندرية و مهرجان القارات الثلاث (نانت) فرنسا ، ومهرجان دمشق السينمائى و مهرجان طشقند الدولي بالإتحاد السوفييتي ، ومهرجان بالم سبرينجز ومهرجان سان رفايل بالولايات المتحدة .



كان المخرج الراحل متزوجا من الكاتبة وسام سليمان وقد قدمًا معًا فيلم فتاه المصنع ، الذى قامت ببطولته ياسيمن رئيس ، كما ان ابنته نادين خان سلكت عالم الاخراج هى الأخرى وقدمت أعمالا عدة احدثها مسلسل " سابع جار".







