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ثقافة

شاهد.. وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:28 م
وزير الآثار يتناول
وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
تناول الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والوفد المرافق له الفطير المشلتت أثناء افتتاح حديقة الحيوان, وذلك على هامش زيارة منطقة معبد هيبس شمال الخارجة.

جاء ذلك أثناء تفقد مخطط تطوير منطقة البجوات الأثرية حيث تابع الوزير شرح أعمال المخطط الذى يتضمن تنفيذ أعمال بوابة للمقابر من الخرج ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمقابر الأثرية والتى تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد تستقبل خلال هذا الشهر مجموعة من الوزراء لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات وذلك علي هامش احتفالات نصر أكتوبر، والعيد القومى للمحافظة.
شاهد.. وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد
شاهد.. وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد
شاهد.. وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد
شاهد.. وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد
شاهد.. وزير الآثار يتناول الفطير المشلتت بالوادي الجديد
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