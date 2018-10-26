فى عيد ميلاد إكرامى.. من لاعب كرة لنجم أفيشات السينما

يحتفل اليوم حارس المرمى المعتزل إكرامى بعيد ميلاده حيث يعد واحدًا من أبرز نجوم الكرة فى مصر بعدما كان يحمي شباك النادى الأهلى لسنوات إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من المشاركة فى عدد من الأعمال الفنية التى ظهر فى بعضها بشخصيته الحقيقة حيث تصدر اسمه أفيشات تلك الأعمال رغم انه كان يؤدي أدوارا ثانية فى هذه الأعمال.



وشارك إكرامى فى 4 أعمال درامية أولها عام 1980 وهو فيلم "رجل فقد عقله" مع الفنان عادل إمام وفريد شوقى وسهير رمزى وظهر بشخصيته الحقيقية كحارس مرمى ضمن الأحداث وبعدها بعام ظهر ضمن أحداث فيلم مرسى فوق مرسى تحت ولكن من خلال شخصية مدحت.



أما فى عام 1984 شارك فى عملين سينمائيين وهما يارب ولد مع الفنان فريد شوقى وسمير غانم وظهر من خلاله بشخصيته الحقيقة أيضًا بقالب درامي، كما شارك فى العام ذاته فى فيلم احنا بتوع الاسعاف ليعتزل بعدها عالم السينما بشكل نهائى.