فيسبوك وواتس أب في مرمى الانتقادات مجددا.. مرشحو الرئاسة البرازيلية يتهمون إداراتهما بالتدخل قبل انتخابات الحسم.. وإتاحة نشر معلومات مغلوطة في محاولة لفوز اليمين في جولة الإعادة

فيسبوك يواجه اتهامات مماثلة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واتس اب يتمتع بشعبية كبيرة في البرازيل

اليسار يحشد بقوة للفوز في جولة الإعادة



واجهت إدارة موقع فيسبوك مجددا اتهامات بالتدخل في الانتخابات ولكن تلك المرة في البرازيل، بعدما واجهت اتهامات مماثلة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 التى أسفرت عن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكر موقع "بريتبارت" الأمريكي أن إدارة موقع فيس بوك عطلت الشبكة الرئيسية لمؤيدي المرشح اليميني للرئاسة البرازيلية خاير بولسونارو على الموقع، بدعوى أنها تنشر معلومات خاطئة ورسائل غير مرغوب فيها، وذلك قبل أيام من انتخابات الإعادة، التى يتوقع أن يفوز بها.



فيما يسعى حزب اليسار في البرازيل ربما للمرة الأخيرة لحشد مؤيديه من أجل دعم فرناندو حداد في الجولة الثانية من الانتخابات، وذلك تلبية لدعوة الرئيس السابق لولا دا سيلفا من داخل السجن لمواجهة ما وصفها بالمغامرة الفاشية التي يقوم بها مرشح اليمين المتطرف بولسونارو، الأوفر حظا.



وأضاف الموقع الأمريكي أن فيس بوك أغلق 68 صفحة و43 حسابات تابعين لمجموعة مؤيدة لبولسونارو لأنها تنتهك قواعد المراسلة مستخدمة حسابات مزيفة وبرامج مضللة لرواد فيس بوك.



ولم يتمكن بولسونارو من القيام بحملة في الأماكن العامة بعدما تعرض للطعن في آخر مؤتمر جماهيري له، ولهذا يعتمد على شبكة الإنترنت في نشر أفكاره، ولديه 14 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي ذات السياق، اتهم المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية، فرناندو حداد، تطبيق واتساب الذي تملكه شركة فيس بوك بنشر معلومات مغلوطة، وأضاف حداد أن مؤيدي بولسونارو يستخدمون التطبيق الأخبار المزيفة، ويضخ رجال أعمال أموالا لنشر الدعاية المضللة في انتهاك لقانون الانتخابات.



ويمتلك أكثر من 120 مليون مستخدم في البرازيل، التى يبلغ عدد سكانها حوالي 210 مليون نسمة، تطبيق واتساب، الذي أصبح إحدى الطرق الرئيسية التي تبقي البرازيليين على اتصال.



ومن جانبها، أعلنت إدارة واتساب أنها تتعامل مع تلك المزاعم بجدية وأنها اتخذت إجراءات قانونية فورية لمنع الشركات من إرسال رسائل جماعية عبرها.



وبالتوزاي مع الانتخابات البرازيلية، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، أعلن موقع فيس بوك، في محاولة للدفاع عن نفسه أمام مزاعم بأنه يقمع الأصوات اليمينية، أنه أزال أكثر من 800 صفحة وحساب بدعوى نشرهم محتوى سياسى ينتهك قواعده ويستخدم إعجابات مزيفة لدفع محتواها للظهور بكثرة، فيما اتهم بعض المستخدمين الذين تم إزالة صفحاتهم فيس بوك بالتحيز السياسى.



ويواجه فيس بوك، الذى يمتلك أكثر من مليارى مستخدم فى جميع أنحاء العالم، ضغوطًا من المشرعين لحماية نزاهة الانتخابات المقبلة، بعدما كشفت في عام 2017 أنها وجدت أدلة على أن الروس استخدموا الشبكة الاجتماعية للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وزرع الخلاف بين الأمريكيين، ومنذ ذلك الحين، قام موقع فيس بوك بإزالة المئات من الحسابات المشكوك فيها.