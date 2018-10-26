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مرأة

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:15 م
ميجان ميركل - صورة
ميجان ميركل - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الدوقة ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، والتي وصلت لتوها في سيدني، بعد زيارتهما الرسمية في تونغا، إلا أنها عادت يوم الجمعة لتشارك في حفل توزيع جوائز بأستراليا لمجالات الاستكشاف والعلوم، والتي أطلت فيها بفستان انيق للغاية، ومميز للغاية.

وارتدت ميغان فستانا "سكريببل" باللون الأسود والأبيض، والذي يحمل تطريزات باللون الأسود على شكل عصافير، وهو من تصميم جورج نورثوود المصمم الذي كان يرافقها في الجولة، وقد تناسب الفستان مع إطلالتها الأنيقة، والجذابة للغاية، بجانب ارتداء أحذيتها المفضلة من تصميم ميليشيا تابيتا سيمونز.

وتركت ميجان شعرها منسدلا على كتفيها، بشكل مهندم مع اختيار ماكياج رقيق، وبسيط للغاية، وهو ما تناسب مع ملامحها الرقيقة، حيث انها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات فقد اختارت خاتما رقيقا للغاية لتكمل به إطلالتها.

وإليكم الصور التي قام موقع "hello"، بنشرها اليوم، والذي يوضح تفاصيل إطلالتها..
إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور
إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور
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