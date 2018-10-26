ألبوم شيرين 2018 .. كدابين تتخطى المليون و500 ألف على يوتيوب

حققت أغنية كدابين للفنانة شيرين عبد الوهاب، نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليون ونصف المليون وذلك بعد طرحها بـ 48 ساعة فقط عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان خالد عز وتوزيع توما، وكانت شيرين سبق وأن قدمت مقطعا من الأغنية منذ ما يقرب من عام فى احد المهرجانات الغنائية.



يذكر ان شيرين استطاعت أن تحصل على المركز الأول على موقع يوتيوب من خلال أغنيتها "تاج راسك" والتى حققت ما يزيد على المليونين ونصف المليون بعد طرحها بثلاثة أيام.