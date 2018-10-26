مذيعات 3 ستات: ماري منيب من أسباب المشاكل الأسرية بين الزوجة وحماتها

قالت الإعلامية ليلي عز العرب خلال تقديم برنامج "3 ستات" مع الإعلامية سالي حماد وياسمين فهمي، إن المشاكل الشائعة في الاسر بين الزوجة وحماتها أصبحت جزءا متأصلا من الثقافة المصرية والعربية، نظرا للترابط الأسري الذي تتمتع به الشعوب العربية.



من جانبها أوضحت ياسمين فهمي خلال برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن السينما المصرية القديمة زرعت بشكل غير مباشر صورة الحماة التي تمارس القمع علي زوجة ابنها، مؤكدة أن أدوار الفنانة الراحلة ماري منيب تركت بصمة كبيرة في أذهان الشعب المصري علي مر العصور.



وأشارت سالي حماد، إلي أن الأم تشعر بالغيرة علي ابنها الذي عاش معها لسنين عدة، وهذا ما يتسبب في بعض الخلافات العائلية، مؤكدة أن الزوجين لديهما القدرة على تصحيح ذلك المفهوم داخل الأم والتقرب لها.