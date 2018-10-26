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أخبار البلد

السعيد النقيب مشرفا على المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
محمد غالي
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، قرارا بتولي السعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي الإشراف العام على شؤون أعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل، وأن تشكل سكرتارية المرأة برئاسة إيمان طلعت.

وتضم السكرتارية عضوية هدى عمر من النقابة العامة للزراعة والري، منى مغربي من النقابة العامة للتجارة، شيرين جابر من النقابة العامة للبنوك، عزيزة عبد اللطيف من النقابة العامة للسكة الحديد، رحاب دويدا من النقابة العامة للاتصالات، أمال عيد من النقابة العامة للمرافق، سماح سعيد من النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي، أمال خلف من الصناعات الغذائية، هبة أحمد من الصناعات الهندسية، آيات الرفاعي من البناء والأخشاب، عزة سيد من النقل البري، كوثر علي من النقل الجوي، ناهد محمد من النقابة العامة للكيماويات، هويدا فتحي وسحر علي من النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، فاتن السناري من النقابة العامة للسياحة.

كما تضم سحر محمود وآمنة محمد من النقابة العامة للخدمات الإدارية، ميرفت سعيد من النقابة العامة للانتاج الحربي، عبير عبدالغني من النقابة العامة للبريد، عايدة محيى الدين وإيمان طلعت من البترول، هويدا السباعي من الضرائب والجمارك، نجوى رمضان من النقابة العامة للنيابات والمحاكم، صفاء إبراهيم من هيئة النقل العام، منى السيد من النقابة العامة للعلوم الصحية.
السعيد النقيب مشرفا على المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر
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