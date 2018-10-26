مايسة عطوة: المرأة أسلوب وعملها لا يقدر بثمن

قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن المرأة "أسلوب" لأن عملها لا يقدر بثمن واجتهادها وتميزها في كل مجالات العمل يشهد له الجميع.



وأكدت عطوة، خلال كلمتها بندوة لأمانة المرأة في ندوة لأمانة المرأة بشركة "عجيبة للبترول" عن الإرشاد الأسرى تحت عنوان "المرأة أسلوب حياة"، علي أهمية الصحة النفسية للأسرة وتأثيرها على الاضطرابات السلوكية، مشيرة إلى أن الصحة النفسية للفرد يجب أن تبدأ بالأسرة، وكلما زادت قوة الروابط العائلية لدى الفرد منذ طفولته ستزداد احتمالية تكوينه لنفسية سليمة، ولذلك تزداد احتمالية انخراط الفرد بالجريمة في مراحل متقدمة إذا ما كان من أسرة مفككة.



واضافت عطوه، ان من بعد الأسرة تأتي المدرسة والتعليم والإرشاد، لأن انخراط الطفل في المجتمع في تلك المرحلة يكون محصورا بالعائلة، لذا من الضروري التأكد من المدرسة المختارة بأهمية الصحة النفسية.