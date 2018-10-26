سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار و17 سفيرًا يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أسلوب العلاج بالدفن بالرمال وذلك أثناء تفقدهم لبئر 3 جناح السياحي.



وتعتمد طريقة العلاج بالدفن في الرمال على أنواع مختلفة من الرمال التي تمتاز ‏بتركيبها الكيميائي الفريد ويلجأ إليها بعض المرضى بناء على نصائح الأطباء للقيام بتغطية أجسامهم بالرمال فيما يعرف بـ «الدفن» أو حمامات الرمال الساخنة بغرض الشفاء. وشاع عن تلك الرمال أنها مفيدة ‏‏للتخلص من أمراض العظام أو الأمراض الروماتيزمية والصدفية، كما أنها تعمل على تجميل البشرة وخفض الوزن.



ودعا وزير الاثار سفراء الدول لنشر ثقافة السياحة العلاجية عن طريق فكرة العلاج بالدفن في الرمال ما يؤدي إلى تنشيط السياحة وعمل رواج سياحي علاجي بين شعوب الدول المختلفة.



جاء ذلك علي هامش زيارة وزير الآثار والوفد المرافق له و17 من سفراء الدول لـ "بئر 3 جناح" السياحي والعديد من المناطق الاثرية الاخرى.



يذكر أن الوادى الجديد تستقبل خلال هذا الشهر مجموعة من الوزراء لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات وذلك على هامش احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومى للمحافظة.