العراق يوجه صفعة قاسية لإيران

قال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي اليوم الجمعة، إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر، وذلك امتثالا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على طهران.



وأضاف المصدران أن العراق يصدر حاليا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.



وأوضحا أن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية.



وأكدا أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا ووزير النفط.