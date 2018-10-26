مطار القاهرة يبدأ استعداداته لأمطار الشتاء

تُجري شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزي خلال الأيام المقبلة، عمليات إعادة تأهيل لساحات انتظار السيارات أمام صالات السفر والوصول؛ استعدادا لفصل الشتاء.



وأوضحت مصادر بالشركة، أن أعمال الصيانة والتطوير امام صالات الوصول والسفر بمطار القاهرة الدولي، تأتي؛ لإكسابها الشكل الحضاري والجمالي.



وقالت المصادر، إن الأعمال تشمل تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار امام الصالات وداخل ارض المهبط؛ تحسبا لبدء موسم الشتاء والأمطار، وحتي لا تحدث أي مشاكل خلال الفترة المقبلة أمام الصالات، مما قد يؤثر على حركة الركاب وأسرهم.