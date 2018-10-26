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رياضة

حسين الشحات يسجل هدفا ويقود العين إلى صدارة الدوري الإماراتي..فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه المصري حسين الشحات، فوزا صعبا علي منافسه عجمان بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي.

سجل الأهداف ماركوس بيرج في الدقيقة 81 وحسين الشحات في الدقيقة 88 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثالث دياكيه ابراهيم في الدقيقة 94 من زمن المباراة التي شهدت تألق الفرعون ليقود فريقه إلى صدارة الدوري مؤقتا .

بهذه النتيجة يصل العين الى النقطة 16 محتلا جدول ترتيب الدوري الإماراتي مؤقتا بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 7 في المركز الحادي عشر.




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