اعتقال شخص يشتبه في تورطه بإرسال طرود مشبوهة إلى معارضي ترامب

أفادت شبكة "بي بي سي" بأن السلطات الأمريكية ألقت القبض على شخص يُشتبه بضلوعه في إرسال عبوات ناسفة لعدد من معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأرسلت عشرات الطرود التي تحوي قنابل أنبوبية، إلى العديد من القادة في الحزب الديمقراطي، من بينهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب، هيلاري كلينتون، وغيرهما، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.



كما أرسل طرد آخر إلى شبكة "سي إن إن" وإذاعة محلية في أمريكا، والممثل روبرت دي نيرو، أشد المعارضين للرئيس الأمريكي الحالي.