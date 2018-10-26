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موجز الأخبار.. السيسي يهنئ نظيرته الإثيوبية.. ورسالة تامر حسني لزوجته

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه يقدم لكم موجزا بأهم هذه الأخبار يمكن مشاهدته في الفيديو بالأسفل.

وجاء على رأس هذه الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تهنئة إلى "سهلي زودى" بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية إثيوبيا، وعلى الثقة التي منحها إياها البرلمان الإثيوبي.

ونشر الموقع أيضًا أخبارًا آخرى أهمها، رسالة النجم تامر حسني الرومانسية لزوجته عقب إنجاب مولودهما الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية.
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