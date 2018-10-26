منتدى شباب العالم يختار موضوع الغوص في الهوية المصرية لهذا العام..فيديو









واصلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم حملة الترويج الدولية للمنتدى الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في العديد من دول العالم؛ للدعاية والترويج للمنتدى وتعريف الشباب بتفاصيل المنتدى.وكتبت الصفحة قبل قليل : الغوص في الاعمدة ال 7 للهوية المصرية, موضوعنا لهذا العام والتزامنا الفخر بالتنوع.ويدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للكاتب الدكتور ميلاد حنا حيث يهدف بكتابة المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافه وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.وتتواصل جهود اللجنة المنظمة لإنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 5000 شاب وفتاة من مختلف دول العالم، ليعبر الشباب عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.وانتهى القائمون على المنتدى من وضع اللمسات الخاصة بإخراج المنتدى في أبهى صوره، وتم الترويج للمنتدى عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالأغنية الشهيرة بحلم بمكان التي ترجمت إلى عدة لغات بجانب العربية، وشارك فيها مجموعة من الفنانين والشباب من مختلف دول العالم، وصارت هذه الأغنية أيقونة المنتدى في كل عام، التي تعكس فلسفة التعايش وقبول الآخر، والدعوة إلى السلام والاستقرار وبناء المجتمعات، ونبذ العنف والكراهية.وقررت إدارة المنتدى استضافة 5000 شاب وفتاة من 145 دولة، للمشاركة في فعاليات المنتدى هذا العام، بزيادة في الأعداد عن العام الماضي الذي شهد استضافة 3000 شاب وفتاة من 113 دولة، وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، من خلال 46 جلسة، وأكثر من 70 ساعة عمل.