ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

منتدى شباب العالم يختار موضوع الغوص في الهوية المصرية لهذا العام..فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم


واصلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم حملة الترويج الدولية للمنتدى الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في العديد من دول العالم؛ للدعاية والترويج للمنتدى وتعريف الشباب بتفاصيل المنتدى.
وكتبت الصفحة قبل قليل : الغوص في الاعمدة ال 7 للهوية المصرية, موضوعنا لهذا العام والتزامنا الفخر بالتنوع.

ويدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للكاتب الدكتور ميلاد حنا حيث يهدف بكتابة المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافه وانطلاقًا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزًا للتواصل بين مجتمعات عدة.
وتتواصل جهود اللجنة المنظمة لإنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 5000 شاب وفتاة من مختلف دول العالم، ليعبر الشباب عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.
وانتهى القائمون على المنتدى من وضع اللمسات الخاصة بإخراج المنتدى في أبهى صوره، وتم الترويج للمنتدى عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالأغنية الشهيرة بحلم بمكان التي ترجمت إلى عدة لغات بجانب العربية، وشارك فيها مجموعة من الفنانين والشباب من مختلف دول العالم، وصارت هذه الأغنية أيقونة المنتدى في كل عام، التي تعكس فلسفة التعايش وقبول الآخر، والدعوة إلى السلام والاستقرار وبناء المجتمعات، ونبذ العنف والكراهية.

وقررت إدارة المنتدى استضافة 5000 شاب وفتاة من 145 دولة، للمشاركة في فعاليات المنتدى هذا العام، بزيادة في الأعداد عن العام الماضي الذي شهد استضافة 3000 شاب وفتاة من 113 دولة، وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، من خلال 46 جلسة، وأكثر من 70 ساعة عمل.
loading...

ترشيحاتنا

مصري يحصل على 151 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

رددت الأذان وأطلقت على نفسها "شهداء".. حكاية مغنية أيرلندية اعتنقت الإسلام

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

شاهد..صور الأطفال ضحايا السيول بالأردن

قتله حداد بـ فأس.. كشف غموض العثور على جثة عامل بمصرف في كفر الشيخ

مقترح برلماني يمكن المالك من فسخ عقد الشقة بقانون الإيجار القديم

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة السوبر المصرى السعودى بين الأهلى واتحاد جدة

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

حسين الجسمى يطلق أغنية متخافوش على مصر.. فيديو

الكلمنتينا.. قصة فاكهة شتوية تجوب أرض الفيروز..صور

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد في كأس زايد

انتر ميلان يعين أصغر رئيس نادٍ في العالم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

هشام الجخ: أنا خيبان ولو عرفت اللي يميزني هبقى شاطر.. فيديو
أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
لقطات نادرة لتشريح جثة ثاني أكبر حيوان على سطح الأرض..فيديو
بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو
الزراعة: تاجر اشترى بطاطس من الفلاح بـ 2 جنيه وباعها بـ10..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟