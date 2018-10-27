سولاف درويش تتقدم بطلبات إحاطة إلى وزيرة الصحة ووزير قطاع الأعمال

قالت النائبة سلاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن النهوض باللغة العربية.





وأوضحت "درويش"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تقدمت أيضًا بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بسبب خدمة الطوارئ رقم 137، مؤكدة أنها اتصلت أكثر من مرة على الخدمة ولم تتلقَ أي رد من المتخصصين، إضافة إلى طلب إحاطة آخر بشأن دخول مريض بالإيدز أحد المستشفيات ولم يتلقَ الرعاية المناسبة.





وتابعت: أنها ستتقدم بطلب إحاطة أيضًا إلى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن إغلاق مصنع لإطارات السيارات "الكاوتش" بالاسكندرية، مؤكدة أن المصنع هو الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط.