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ديني

تعرف على 4 كلمات أوصى رسول الله بترديدها لتجديد الإيمان

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
تجديد الإيمان
تجديد الإيمان
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح لنا العمل الصالح على مصرعيه.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم- جعل التبسم في وجه أخيك صدقة، وجعل الوضوء تنزل المعاصي من أعضاء الوضوء فتخرج بعده طاهرًا تبدأ حياةً جديدة مع ربك، وكان يقول -صلى الله عليه وسلم- : «جددوا إيمانكم» كيف يا رسول الله؟ «قولوا لا إله إلا الله».

وأضاف أن لا إله إلا الله عندما تذكرها من قلبك وفي وعيك فهذا هو الوعي الذي يبدأ قبل السعي، تبدأ حياةً جديدةً مع الله، جعل الاستغفار من موجبات المغفرة، وبها يكون تجديد الإيمان.
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