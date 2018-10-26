خالد الصاوي مهنئا تامر حسني بمولوده الجديد: يا أبو العيال الحلوة

هنأ الفنان خالد الصاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنان تامر حسني وذلك بعد استقباله لمولوده الثالث، والذي أطلق عليه اسم "آدم".



وكتب الصاوي مهنئًا تامر: "خالص التهنئة للصديق العزيز والفنان المتميز تامر حسني، ربنا يبارك في آدم وفي الأسرة كلها، ويجعله قرة عين، يتربى في عزك يا أبو العيال الحلوة".



وكان الفنان تامر حسني أعلن عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" أنه رزق بطفله الثالث من زوجته بسمة بوسيل.