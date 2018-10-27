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ثقافة

انتصارات أكتوبر وملحمة المقاومة.. ندوة بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، بالتعاون مع صالون سواسية الثقافة، برئاسة النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة وملحمة المقاومة"، وذلك يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري ، فى تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الأمسية عددًا من الموضوعات من بينها: "السويس تصنع مقاومتها"يقدمها الباحث أنور فتح الباب، وأكتوبر فى الأدب والفن" يقدمها الصحفية السويسية آية أنور، وشهادات يقدمها الكاتب محمد بغدادى والنائب سمير غطاس.

كما يتم عرض فيلم تسجيلى مدته 10 دقائق بعنوان "السويس المدينة التى لا تموت" للمخرج أحمد أمين، وييدير الأمسية النائب عبد الحميد كمال.
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