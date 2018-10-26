أبطال محافظة السويس يروون قصصهم في الكفاح المسلح .. فيديو

عرض الإعلامي مصطفى بكري، تقرير فيديو للأبطال الذين شاركوا في صمود السويس يوم 24 أكتوبر ضد العدو الصهيوني.



وأضاف أحد الأبطال عبر برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنهم أفشلوا خطة العدو وعرقلوا تحركهم، وقاموا بتحفيز الجنود والوقوف جنبا إلي جنب معهم.



وأشار أحدهم إلي أنه عبر القناة بذراع واحدة، ولم يكترث بقوة العدو الصهيوني.