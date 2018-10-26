المصارع هيثم فهمي ينافس على برونزية العالم بالمجر

يسعى لاعب المصارعة هيثم فهمي، للمنافسة على الميدالية البرونزية، خلال مشاركته في بطولة العالم للعبة، المقامة حاليا في بودابيست بالمجر.



وخسر فهمي، اليوم الجمعة، أمام منافسه بطل أوروبا، الروسي سيرجي إيملين، في إطار منافسات وزن أقل من 60 كجم رجال، في دور ربع نهائي البطولة.



وتأهل المصارع المصري إلى دور نصف النهائي، بعدما فاز على بطل العالم السابق البلغاري إيفو إنجليوف، بنتيجة 7-2 في الدور الأول.



ومن المنتظر أن يلتقي هيثم فهمي، غدا السبت، مع منافسه بطل بيلاروسيا، في إطار الدور الأول من منافسات الترضية، والتي من خلالها يمكن له إحراز ميدالية برونزية.