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منوعات

محاولة سرقة مخطوطة بـ20 مليون جنيه استرليني بكاتدرائية بريطانية.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
أحمد شريف
قالت شرطة ويلتشير البريطانية، إن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما، اعتقل؛ للاشتباه في محاولته سرقة "ميثاق ماجنا كارتا الأثري"، من كاتدرائية ساليسبري، والذي يقدر قيمته بـ20 مليون جنيه استرليني.

واستجوب محققون، المتهم، اليوم، بعد محاولته سرقة المخطوطة عن طريق تحطيم القفص الزجاجي بمطرقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

الوثيقة التاريخية التي يعود تاريخها إلى عام 1215م، والتي وصفت بأنها "أفضل الأصل" من أصل أربع نسخ، كانت قد وضعت في قفص زجاجي سماكة 2 بوصة في الكاتدرائية، وكان يعرض لعشرات الآلاف من الزوار الذين يفدون إليه كل عام.

وقالت الشرطة إنه تم تنبيهها بعد أن قام شخص ما بتحطيم القفص الزجاجي ، وبعد وصولهم إلى الكاتدرائية؛ أجروا تفتيشًا شاملًا للأرض واعتقلوا رجلًا يبلغ من العمر 45 عامًا للاشتباه في محاولته سرقة السفينة ماجنا كارتا، كما تمت إزالة المخطوطة من العرض بينما تحقق الشرطة في محاولة السرقة.
محاولة سرقة مخطوطة بـ20 مليون جنيه استرليني بكاتدرائية بريطانية.. صور
محاولة سرقة مخطوطة بـ20 مليون جنيه استرليني بكاتدرائية بريطانية.. صور
محاولة سرقة مخطوطة بـ20 مليون جنيه استرليني بكاتدرائية بريطانية.. صور
محاولة سرقة مخطوطة بـ20 مليون جنيه استرليني بكاتدرائية بريطانية.. صور
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