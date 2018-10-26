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الغرفة التجارية: ننتج 5 ملايين طن بطاطس ونصدر 830 ألفا.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال حاتم نجيب نائب رئيس غرفة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، إن وزارة الزراعة أعلنت عدم وجود إرشاد زراعي كافٍ، مؤكدا أننا نفتقر إلى الثقافة الزراعية بشكل كبير.

وأضاف نجيب في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "ننتج من 4 إلى 5 ملايين طن بطاطس سنويا، وصدرنا 830 ألف طن العام الماضي".

وتابع: "الفلاح عندما يخسر في منتج يعزف عن زراعته في العام التالي، ونحن نفتقر إلى قاعدة بيانات من وزارة الزراعة من أجل تحقيق التوازن داخل الأسواق في الخضراوات والفاكهة".
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