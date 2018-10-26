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أخبار البلد

سامح عاشور: قوى العالم الأول أعداء للأمة العربية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
حماده خطاب
قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن دور الاتحاد ليس تبنى الخطاب الرسمي، لكن كما اعتاد طوال تاريخه أن يتحدث بلسان الأمة والشارع العربي.

وأضاف عاشور خلال الجلسة الافتتاحية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد بمدينة وجدة المغربية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بعنوان "دور اتحاد المحامين العرب في بناء المنظومة الاقتصادية العربية –الأونروا-" أن ما أنفق من مليارات الدولات للولايات المتحدة نصفه كان يكفي لسداد كل ديون الأمة العربية، ونصفة الآخر كاف لبناء الأمة اقتصاديا واجتماعيا ولكن هناك من يفرط في ثرواتنا ويقدمها دون طائل قربانا للأنظمة.

وتابع عاشور، أنه يعتبر القوى التي تطلق على نفسها قوى العالم الأول أعداء للأمة العربية ابتداء من أمريكا وأوروبا وانتهاء بالعدو الصريح الكيان الصهيوني.

وتساءل عاشور : "أي اقتصاد نتحدث عنه، لم يتحدثا مصر والمغرب عن الاقتصاد وتطويره إلا عقب الاستقلال، كما أنه لا حديث عن اقتصاد فلسطين قبل أن تتحرر فلسطين، ولا يمكن أن نقبل في هذه القضية حديثا معمم بلا مضمون.

وأردف: "عندما نتحدث عن دولة فلسطين، فحديثنا عن أي دولة، الضفة الغربية وغزة أم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة من النهر إلى البحر، من لبنان وسوريا إلى مصر".

وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب على أنه يمنع على أي محامي عربي أو نقابة أو مؤسسة عربية تجزئة فلسطين، متابعا: "نحن غير ملتزمين بحديث الأنظمة والحكام واتفاقاتهم وحواراتهم، ونؤكد لأبنائنا وأحفادنا أن القدس أرض عربية ويجب أن نستعيدها بكل ما فيها من مقدسات دينية فهي ملك لنا وليس للصهاينة فيها مثقال ذرة، تلك هي عقيدتنا".

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