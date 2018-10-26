5 مسلحين يختطفون ربة منزل تحت تهديد السلاح بدمياط

تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط، جهودها لكشف غموض واقعة اختطاف سيدة مساء أمس في فارسكور.



تلقى مركز فارسكور بلاغا من "ن. ا" بقيام 5 مسلحين بخطف زوجته "ن. س. ا"، وأكد الزوج في بلاغه انه متزوج منذ حوالي 4 شهور وتعتاد زوجته الذهاب إلى أسرتها في فارسكور كل خميس.



وأضاف أنه أثناء عودتهما في توك توك فوجئا بـ 5 مسلحين يستوقفون التوك توك والاعتداء عليه وعلى سائق التوك توك بالضرب واختطاف زوجته وفروا هاربين.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم احتجاز الزوج وسائق التوكتوك لحين الانتهاء من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الواقعة في نطاق طريق فارسكور الروضة.