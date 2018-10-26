الزراعة: تاجر اشترى بطاطس من الفلاح بـ 2 جنيه وباعها بـ10..فيديو

قال ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، إن الفلاح يزرع أرضه بالبطاطس فقط، والتاجر هو من يشتري المحاصيل منه، والقري التي تزرع البطاطس في مصر معروفة.



وأضاف السباعي في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" اكتشفنا تواجد كميات هائلة من البطاطس في 7 ثلاجات أثناء حملة مبكرة في الغربية، وتلك الثلاجات أصحابها تجار اشتروا البطاطس من الفلاح بـ 2 جنيه للكيلو وباعوها بـ 10 جنيهات".



وتابع:" أحد التجار كان يمتلك ثلاجة ومخزن بهما 300 طن بطاطس وبسؤاله قال إنه اشترى البطاطس من الفلاح بـ 2.5 جنيه ولو عايزينها خدوها وإحنا مع الدولة".