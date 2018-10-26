المصريين بالنمسا يهنئ فيينا بالعيد الوطني

تقدم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة، بالتهنئة لدولة النمسا وذلك بمناسبة العيد الوطني للبلاد الذي يتم الاحتفال به اليوم الموافق السادس والعشرين من أكتوبر من كل عام.



وقال بهجت العبيدي أن حرص الاتحاد على تقديم التهنئة لدولة النمسا إنما يأتي اعتزازا منه لدولة النمسا التي نقيم على أراضيها ونتلقى فيها معاملة رائعة؛ حيث لا تفريق بين المقيمين على أرضها فالجميع أمام القانون سواسية بالإضافة إلى العلاقات الطيبة التي تربطنا بأبناء الشعب النمساوي الودود.



وأضاف بهجت العبيدي أننا نتمنى للنمسا الدولة والشعب في هذه المناسبة الوطنية المزيد من التقدم والرقي، مؤكدا أن أبناء الجالية المصرية في النمسا يعتزون بوطنهم الثاني الذي أحسن وفادتهم وأتاح لهم فرص العيش في أفضل مدن العالم، حيث أن فيينا حصلت هذا العام أيضا للمرة التاسعة على التوالي على لقب أفضل مدينة لجودة الحياة في العالم.



ومن الجدير بالذكر أنه يتم الاحتفال باليوم الوطني النمساوي في كل عام منذ عام 1965 في 26 أكتوبر، وهو اليوم الذي تقرر في عام 1955 قانون الحياد النمساوي.