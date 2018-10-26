قالت الدكتورة مروة إمام أخصائى التغذية، إن الكوليسترول هو أحد أنواع الدهون الموجودة في الطعام بصورة طبيعية، وقد يحتاجها الجسم، ولكن زيادة نسبتها في الجسم، يمكن أن تسبب في الإصابة بعدة أمراض، منها القلب، وتصلب الشرايين.



وأضافت "أمام"، أنه "يتسبب زيادة نسبة الكوليسترول بمشاكل في المخ، لأنه يساهم في تضييق الشرايين المحيطة بالقلب والمخ، وهو ما يقلل من تدفق الدم والأكسجين، والأمر الذي يؤدي إلى حدوث الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية".



وتابعت بأن تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول يزيد من فرص الإصابة ببعض أنواع الأورام السرطانية، لذا إذا كنتِ تعانين من ارتفاع النسبة يجب الانتباه الأطعمة التي تتناولينها ونظامك الغذائي للحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسرتك، لذا سوف ننقل لكم نظام غذائي فعال لمرضى الكوليسترول:



1- وجبة الإفطار :



• فول مدمس بالزيت والليمون

• برتقال – يوسفى- موز- فراولة

• جبنة قريش – لبن صويا أو لبن منزوع الدسم

• بياض بيض - بليلة باللبن منزوع الدسم

• مربى – عسل



2-الغداء:

• سلطة خضراء تتكون من خس

– خيار – طماطم - بصل - فلفل أخضر

- ثوم وخل



• خضار تتكون من باميه - كوسة - وقرنبيط

_ خرشوف -كرنب - ملوخية - باذنجان



• بقوليات: مثل فول - فاصوليا - لوبيا - عدس



• لحم مصنوع من الصويا



• أسماك - تونة معلبة بعد غسلها من الزيت



• عيش سن



• فاكهة مثل البرتقال - موز - تفاح - عنب - يوسفى أو فراولة



3- العشاء:

لبن منزوع الدسم - جبن قريش - زبادى من لبن منزوع الدسم -سلطة خضراء -عيش سن - مكسرات - سوداني لوز - بندق -عين جمل.



4- سناكس بين الوجبات:

برتقال، موز، يوسفى، خيار، طماطم، خس، مكسرات



وختمت حديثها أن لا يجب على مرض الكوليسترول ان يحصولوا على الاوميجا، وذلك لأنه معالج جيد للكوليسترول، حيث انه يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضارة من الدم.