شاهد.. نادي الصيد يكرم أبطال حرب أكتوبر

عرض الإعلامي مصطفي بكري تقرير فيديو عن تكريم نادي الصيد بالدقي للأعضاء الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.



وقال محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، إن المجتمع تحتم عليه تكريم الأمثال المضحية والمشرفة طوال الدهر، فقد تشرف النادي بتكريم الأمثال العظيمة التي رفعت راية البلاد.



وأوضح اللواء أركان حرب فاروق الصاوي، أن الرئيس السيسي تحدث علي قدرة الجيش المصري الباحث، مؤكدا أن الجيش يستطيع النصر في كل مرة.