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مستقبل وطن الجيزة يدشن خطة زمنية لمكافحة الأمراض بقرى أوسيم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:40 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أعلن الدكتور محمد البنا أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالجيزة، عن تدشين خطة زمنية لمكافحة المرض والكشف على الأهالي بقرى ومناطق أوسيم عن طريق تكثيف القوافل الطبية بالمركز خلال العام الجاري بالتعاون مع وزارة الصحة وتحت رعاية أمانة الحزب بالجيزة.

وأوضح البنا في بيان له، أن قوافل أوسيم ستنطلق بالتزامن مع انطلاق القافلة الكبرى التي يدشنها مستقبل وطن في الجيزة غدا السبت، على أن يتم استمرار القوافل والمساعدات الطبية داخل قرى أوسيم بحسب الخطة الزمنية الموضوعة بهدف إعلان مركز أوسيم خالية من الأمراض بحلول 2019.

وأشار أمين التنظيم بالمحافظة، إلى أن الحالات الحرجة سيتم نقلها للعلاج بالمستشفيات المجهزة على نفقة الحزب وبدعم من وزارة الصحة، داعيا أهالي أوسيم إلى الاشتراك في القوافل الطبية والاستفادة من الخدمات المقدمة.

واختتم الدكتور محمد البنا بيانه بالتأكيد على أن القوافل لن تقتصر على أوسيم فقط بل ستمتد لباقي مراكز الجيزة من خلال وضع خطط زمنية مستقلة بكل مركز، منوها إلى أن البداية جاءت من مركز أوسيم نظرا لكثافته السكانية وضعف الخدمات الطبية داخله.
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