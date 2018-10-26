بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو

قال ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، إنه يتم شن حملات مستمرة على كل المحافظات المنتجة للبطاطس أو التي تخزنها لضبط الأسواق وخفض الأسعار.



وأضاف "السباعي" في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "تحركنا مع الجهات الرقابية وتم إصدار قرار بتشكيل لجنة من مدير الإدارة الزراعية بالمركز المتواجد به الثلاجة التي تحتوي على البطاطس ويتم التحفظ على الكمية حتى يتم ضخها في الأسواق بنسب".



وتابع: "تم ضخ كميات من البطاطس المضبوطة في الأسواق خلال الفترة القادمة لضبط الأسعار بواقع 15 طنا بمنافذ آمان والمجمعات الاستهلاكية بسعر 6 إلى 7 جنيهات للكيلو حسب جودة البطاطس".