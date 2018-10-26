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رياضة

غلق باب التصويت بعمومية نادي الصيد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
نور عادل
أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، باب التصويت والذي يقام اليوم الجمعة وفقًا لأحكام قانون الرياضة (71) لعام 2017.

وكانت عملية فتح باب التصويت تمت منذ التاسعة صباحًا واستمرت حتى السابعة مساء، علمًا بأن النصاب القانوني من المفترض أن يكتمل بحضور 10 آلاف عضو ممن يحق لهم الحضور.

وأشرف اللواء شرين شمس مدير عام النادى، على تجهيزات الجمعية العمومية منذ الساعة الثامنة صباحا وذلك للتأكيد على سير العملية بدون أزمات لأعضاء الصيد.

وشهدت عملية التسجيل توقف لمدة قرابة الساعة أثناء صلاة الجمعة وعادت للعمل عقب انتهائها مباشرة.
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