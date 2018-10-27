وزير الشباب والرياضة يزور الإسماعيلية.. اليوم

يستقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية صباح اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته المرتقبة للإسماعيلية والتى تتضمن زيارة مبنى مقر المحاكاة لهيئة قناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش.



ويشمل برنامج الزيارة حضور ماراثون عالمى ينطلق من أمام كوبرى الحرس الجمهورى ختاما بمدخل نادى الشاطىء "الدنفاه" ثم محاكاة العبور من امام كوبرى الشهيد أحمد منسى على قناة السويس.



كما يتضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة صباح الغد للإسماعيلية عقد مؤتمر شبابى موسع بنادى وشاطئ الدنفاه فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم يقوم وزير الشباب ومرافقيه من القيادات بجولة ميدانية لتفقد عدد من الهيئات الشبابية بالإسماعيلية، والتى تشمل زيارة وتفقد منشآت نادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل لمتابعة وضع اللمسات الأخيرة للمشروع استعدادا للافتتاح الرسمى قريبا وزيارة مركز شباب المروة والصالة المغطاة.