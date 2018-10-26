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برلمان

برلماني يطالب وزير التموين بفتح المجمعات الاستهلاكية بالمحلة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:17 م
النائب محمد خليفة
النائب محمد خليفة
معتز الخصوصى
تقدم محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة بندر المحلة الكبرى، بطلب، إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي؛ لتشغيل الفرن في نعمان الاعصر، وفتح المجمعات الاستهلاكية بمدينة المحلة الكبرى لخلق سوق مواز للقضاء على ارتفاع الأسعار.

وأشار نائب الوفد عن دائرة بندر المحلة الكبرى الى انه جار الدراسة والمتابعة حتى التنفيذ.

وأوضح "خليفة" أن الوفد يتبنى مشكلة ارتفاع الأسعار بفتح أسواق موازية تابعه للدوله وفتح المجمعات الاستهلاكية.
برلماني يطالب وزير التموين بفتح المجمعات الاستهلاكية بالمحلة
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