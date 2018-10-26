ضبط مختطفي طفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي بالإسكندرية

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية من ضبط مختطفي طفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية مع أهليته.



تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من سائق مقيم بدائرة القسم بغياب نجله "عمر - 10سنوات" عقب توجهه لشراء بعض احتياجات للمنزل، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طلب منه الحصول على مبلغ وقدره "مليون و200 ألف جنيه" كفدية نظير إطلاق سراحه.



وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث جنائي بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية.. أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 متهمين.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بسابقة وجود خلافات مالية بينه، و"جاره" شقيق والد المجنى عليه، فقام بالاستعانة بباقي المتهمين لخطف الطفل ومساومة أهله على إطلاق سراحه نظير الفدية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.



من ناحية أخرى، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية من ضبط محكوم عليه هارب من 20 سنة حبس وبحوزته فرد خرطوش وسلاح أبيض.



كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية قد أكدت هروب عاطل، ومقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 3 قضايا "سلاح أبيض، شروع في قتل" من التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي سرقة بالإكراه بلغ إجمالي العقوبة فيها 20 سنة حبس، حيث تم ضبطه في أحد الأمكنة وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، و10 طلقات خرطوش من ذات العيار، وسلاح أبيض.



وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.