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محافظات

بعد مشاركته في إطفاء حريق.. الأهالي يشكرون محافظ الإسماعيلية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:53 م
بعد مشاركته اطفاء
بعد مشاركته اطفاء حريق مدمر.. الأهالي يشكرون المحافظ
انجي هيبة
أرسل أهالي البعالوة بمحافظة الإسماعيلية، برقية شكر للواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، بعد مشاركته في إخماد حريق هائل نشب بأكثر من خمسة أفدنة قش أرز.

العناية الإلهية أنقذت العزبة من الحريق المدمر، حيث شهدت المنطقة وقت وقوع الحادث سقوط الأمطار، وهو ما ساعد الحماية المدنية ورجال الإطفاء علي إخماد النيران دون إصابات.

محافظ الاسماعيلية تابع لحظيا حادث الحريق بقرية العهدة وأشرف علي عملية الإطفاء وظل واقفا تحت الأمطار ورفض ترك مكان الحدث حتي واسي أصحاب الأرض والأهالي.
بعد مشاركته في إطفاء حريق.. الأهالي يشكرون محافظ الإسماعيلية
بعد مشاركته في إطفاء حريق.. الأهالي يشكرون محافظ الإسماعيلية
بعد مشاركته في إطفاء حريق.. الأهالي يشكرون محافظ الإسماعيلية
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