سفراء العالم في جولة سياحية مكوكية بالوادي الجديد برفقة وزيري الآثار والثقافة.. يتفقدون المناطق الأثرية ومعارض التمور.. ويتناولون المشلتت.. والمحافظ: رسالة طمأنينة للعالم .. مصر آمنة

وزير الآثار و17 سفيرا في جولة سياحية بالوادي الجديد

يفتتحون حديقة حيوان المحافظة ويتفقدون معرضا لفناني الواحات بمعبد هيبس

يتفقدون معرضا لمنتجات البلح بالخارجة ومتحف آثار الوادي الجديد

ويشهدون تجربة العلاج بالدفن في الرمال



العناني :

استغلال جميع الآبار الكبريتية بالوادي الجديد

الجولة ستحدث رواجا سياحيا كبيرا بين شعوب الدول المختلفة



استقبلت محافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة كلا من وزيري الاستثمار والآثار و17 سفيرا بــ الطبل البلدي والمزمار، وشملت الزيارة وضع حجر أساس عدد من المشروعات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية.



وافتتح الدكتور خالد العناني وزير الاثار المرحلة الاولى من حديقة الحيوان التي يتم تنفيذها بمدخل مدينة الخارجة، ضمن الافتتاحات التي تشهدها المحافظة بالعيد القومي.



كما تناول وزير الآثار والوفد المرافق له الفطير المشلتت أثناء افتتاح حديقة الحيوان، وذلك على هامش زيارة منطقة معبد هيبس شمال الخارجة.



وتابع الوزير شرح أعمال المخطط الذى يتضمن تنفيذ أعمال بوابة للمقابر من الخرج ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمقابر الأثرية والتى تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة.



كما تفقد وزير الآثار والوفد المرافق له ، معرض اللوحات الفنية لفناني الوادي الجديد وذلك بقاعة معرض معبد هيس بالخارجة.



يتضمن المعرض لوحات فنية لتجسيد الحياة الواحاتية، حيث يوجد لوحات فنية بالتراب والزيت وغيرها من الخامات البيئية التي تحكي حياة أهل الواحة.



واستمع العناني لشرح الفنانين، مبديا إعجابه بإحدى اللوحات التي رسمت له من جانب أحد الفنانين، فضلًا عن وجود لوحات تهدف إلى تزويد السائحين بمعلومات عن المواقع الأثرية بالمحافظة، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى الترويج السياحي، وأكد الوزير ضرورة فتح جميع المواقع الأثرية أمام الوفود وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.



كما تفقدوا معرضا لمنتجات البلح وذلك بمقر الممشى السياحي بالخارجة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وشارك في المعرض جميع مصانع البلح الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة بجانب مشاركة الجمعيات الأهلية بمنتجاتها البيئية والحرفية التي لاقت استحسانا من قبل الجميع.



وأبدى الوزير وسفراء الدول والوفود المرافقة إعجابهم بمنتجات الوادي الجديد البيئية والحرفية وخاصةً التمور بجميع أنواعها.



كما تفقدوا معبد هيبس والذي يقع شمال مدينة الخارجة وذلك بهدف تنشيط السياحة وجذب الوفود السياحية، وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم أن زيارة وزير الآثار والوفد المرافق له للمناطق الأثرية بالمحافظة رسالة طمأنينة للعالم أجمع مفادها أن مصر آمنة، وأن المحافظة تستعد لاستقبال أي وفود سياحية.



كما تفقد الوفد متحف آثار الوادي الجديد ، حيث شملت الجولة جوانب المتحف بما فيه مقتنيات المتحف والقطع الأثرية التي تحكي الحقب التاريخية للمناطق الأثرية بالمحافظة.



كما تفقد الوزير والسفراء مجموعة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص بعض حكام الواحات وتماثيل لآلهة ومجموعة من الأواني الفخارية المزخرفة ومساند لرأس وأدوات للكتابة ومجموعة من الأواني الحجرية وسكاكين ومكاشط من عصر ما قبل التاريخ ولعب أطفال من الفخار ومجموعة من الحلى والتمائم ولوحات جدارية وغيرها.



ووجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار بضرورة استغلال جميع الآبار الكبريتية المتواجدة في المناطق الأثرية على مستوي مراكز محافظة الوادي الجديد.



وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالآبار الكبريتية وإقامة مشروع متكامل للسياحة العلاجية بمنطقة بئر جناح بالخارجة، موضحا أن المشروع يعتبر كمشفى للأمراض الجلدية والروماتيزم والروماتيد، من خلال استغلال مياه البئر الكبريتية الساخنة، بالإضافة إلى استغلال الرمال والمنطقة المحيطة بالبئر للشفاء من أمراض عديدة .



وشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار و17 سفيرًا يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أسلوب العلاج بالدفن بالرمال وذلك أثناء تفقدهم لبئر 3 جناح السياحي.



وتعتمد طريقة العلاج بالدفن في الرمال على أنواع مختلفة من الرمال التي تمتاز ‏بتركيبها الكيميائي الفريد ويلجأ إليها بعض المرضى بناء على نصائح الأطباء للقيام بتغطية أجسامهم بالرمال فيما يعرف بـ «الدفن» أو حمامات الرمال الساخنة بغرض الشفاء. وشاع عن تلك الرمال أنها مفيدة ‏‏للتخلص من أمراض العظام أو الأمراض الروماتيزمية والصدفية، كما أنها تعمل على تجميل البشرة وخفض الوزن.



ودعا وزير الاثار سفراء الدول لنشر ثقافة السياحة العلاجية عن طريق فكرة العلاج بالدفن في الرمال ما يؤدي إلى تنشيط السياحة وعمل رواج سياحي علاجي بين شعوب الدول المختلفة.



يذكر أن محافظة الوادى الجديد تستقبل خلال هذا الشهر مجموعة من الوزراء لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات علي هامش احتفالات نصر أكتوبر ، والعيد القومى للمحافظة.

