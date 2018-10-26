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برلمان

نائب يطالب بإصدار التراخيص للمستثمر بمجرد الإخطار

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:48 م
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز
عبد الرحمن سرحان
أكد بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الثروة المعدنية تشكل وحدها 5% من الموازنة العامة للدولة، إلا أنه لم يتم استغلالها إلى الآن، باستثناء الرمال السوداء، التى بدأ التحرك بشأنها؛ بعد توجيهات الرئيس السيسي.

وطالب "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"صدي البلد" بتيسير المشروعات الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية، بأن يكون الترخيص للمستثمر بمجرد الإخطار؛ طالما أن الدراسة المقدمة منه مستوفية للشروط، التى تضعها الحكومة.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أنه رغم ما تتمتع به سيناء من ثروة معدنية هائلة؛ إلا أنه لا يوجد استغلال لها، فلا يوجد سوي مصنع منجنيز واحد بها، إضافة إلى مصنع آخر لتدوير الرمال لصناعة الزجاج.

وتعكف وزارة البترول حاليًا، على إعداد مشروع قانون خاص بالثروة المعدنية، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة ما تزال تدرس اختيار أفضل الحوافز، لجذب المستثمرين فى قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن القانون سيعمل على توفير المنفعة العادلة بين الحكومة والمستثمر.
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