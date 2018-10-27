أطفال برنامج إدراك في ضيافة مركز طلعت حرب الثقافي.. اليوم

يصطحب متحف الطفل ، اليوم السبت ، اطفاله من ذى القدرات الخاصة الى مركز طلعت حرب الثقافى فى مستهل رحلاته خارج المتحف ضمن فعاليات برنامج إدراك للأطفال ذوي القدرات الخاصة والذي ينظمه مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل) للعام الثاني على التوالي .



قال الدكتور نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة ، إن الجمعية تحرص على تبنى هذه الفئة من المجتمع وتعمل على صياغة استراتيجيات تعليمية وإبداعية تعمل على تنمية قدراتهم وإدراكهم، وفقا لتوجه الدولة لأولوية رعاية ذوى القدرات الخاصة ودمجهم بالمجتمع.



وأضاف نبيل حلمى، أن برنامج "إدراك" يعمل على تحقيق فكرة الدمج بين هؤلاء الأطفال وأقرانهم من الأطفال الأسوياء وتفعيل فكرة تقبل الآخر، كما يقلل من عزلهم بشكل كبير وتحقيق فرص التفاعل الاجتماعى بينهم وبين باقى الأطفال، ويفتح مجال للمحاكة، ويزيد من فرص التواصل بينهم، موضحا أن الدمج يساهم بشكل كبير فى تغيير الكثير من الصور والمفاهيم الخاطئة التى تكونت عند البعض تجاه هؤلاء الأطفال.



من جانبه اوضح د.اسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والابداع ان برنامج "إدراك" لتنمية حواس الأطفال ذوى القدرات الخاصة، يستهدف الأطفال من عمر 6 وحتى 10 سنوات "عمر عقلى"، من خلال تنظيم بعض الألعاب الجماعية لتنمية القدرات الحركية والذاكرة والانتباه والتخيل، مؤكدا ان نشاط برنامج إدراك بدأ فى التوسع فلم يعد يقتصر على إجازات الصيف ومنتصف العام الدراسي فقط، بل يستمر على مدار العام خلال عطلات نهاية الأسبوع حيث يستقبل الاطفال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.



كما بين ان رحلة مركز طلعت حرب الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية ، سوف يستمتع أطفال برنامج إدراك خلالها بمشاهدة عروض سينما الأطفال وأفلام كارتون من إنتاج المركز القومي للسينما ثم يشاركون فى ورشة عمل عن كيفية تنفيذ الشخصيات الكرتونية.