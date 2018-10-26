استجابة لـ صدى البلد.. 3 أيام إجازة لطلاب مدرسة الثعابين بـ رأس غارب

قررت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، منح اجازة ثلاثة أيام لطلبة مدرسة صلاح ياسين التجريبية (الاحد والاثنين والثلاثاء)، حتى يتم التطهير الكامل للمدرسة داخليا وخارجيا من الثعابين.



جاء ذلك فى استجابة سريعة على ما نشر فى "صدى البلد"، بعنوان «الثعابين تهاجم مدرسة برأس غارب.. والأهالى يلجأون للحاوي والبخور والشيح لإخراجها.. وتعليم البحر الأحمر يتجاهل».



جاء ذلك بعد تجاهل مديرية التربية والتعليم، والتى لم تحرك ساكنا منذ بداية الواقعة، وحتى وصلت نسبة الحضور بالمدرسة 8% حيث لم تقم خلال تلك الفترة بزيارة لمدينة رأس غارب للتعرف على المشكلة أو حتى تشكيل لجنة لحلها، حتى أصيب طفل بعضة ثعبان وبدأت مواقع التواصل تشتعل غضبا تجاه الوزارة، ووصل الموضوع إلى محافظ البحر الأحمر الذى لم يعرض عليه الأمر منذ وقوعه، وأخفت المديرة الواقعة عنه، وشكل فور علمه لجنة خاصة لحل المشكلة من جذورها.



وجاء قرار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب كقرار عاجل بعد ان وجد تخاذل من جانب تعليم البحر الأحمر وعدم اهتمام بالموضوع وتعدد شكاوى اولياء الامور بجانب تكليف اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر له بسرعة اتخاذ اللازم بعد تشكيل لجنة برئاسته.