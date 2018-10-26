سيدة الزمالك فى ضيافة مكتبة مصر الجديدة غدا

يوقع الكاتب أشرف العشماوى، رواية "سيدة الزمالك"، فى طبعتها الثالثة، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، غدا السبت، فى تمام الساعة السابعة مساءً، فى مقر مكتبة مصر الجديدة، يعقبه ندوة يتحدث فيها أشرف العشماوى ويكشف عن كواليس الرواية.



صرح بذلك د.نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، مشيرا إلى أن فى رواية "سيدة الزمالك" يمسك الروائى أشرف العشماوى بمشرطه ليشرح طبقات المجتمع المصرى فى نصف قرن أو يزيد على خلفية جريمة غامضة وقعت فى فيلا المليونير اليهودى سولومون شيكوريل فى حى الزمالك، وكيف شكلت هذه الجريمة نقطة تحول وتأثير فى حياة أبطال الرواية، التى تلقى بظلالها على المجتمع المصرى.



أشرف العشماوى، قاض مصرى فى محكمة الاستئناف، وروائى نشرت له من قبل ست روايات، وصلت رواية "تويا" للقائمة الطويلة للجائزة العربية للرواية العربية البوكر لعام 2013، وفازت روايته "البارمان" بجائزة أفضل رواية عربية لعام 2014 من الهيئة المصرية العامة للكتاب.



كما أصدر أشرف العشماوى كتابا عن سرقة الآثار المصرية وتعريبها بالصور والوثائق النادرة تحت عنوان "سرقات مشروعة"، وترجمت بعض رواياته لعدة لغات.